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Какие иномарки доступны с бюджетом в миллион рублей и отличаются надежностью

2:49
Авто

Бюджет в миллион рублей на покупку подержанного автомобиля кажется приличной суммой, но в современных условиях сложно найти действительно свежую машину с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Однако на рынке по-прежнему есть несколько иностранных моделей, которые дешевле Lada Granta, но при этом не уступают в надежности.

Какие иномарки доступны с бюджетом в миллион рублей и отличаются надежностью
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Honda Civic
Civic 2008-2012 годов производства является одним из лучших вариантов, благодаря своей надежности, практичности и достойной комплектации. Этот автомобиль рассчитан на внушительный ресурс и не требует больших затрат на содержание при условии своевременной замены технических жидкостей и расходников. Civic медленно теряет в цене и хорошо подходит для долгосрочного использования.

Hyundai Solaris
Популярный представитель бюджетного класса, часто используемый в такси, отличается надежностью, большим ресурсом и низкими затратами на содержание. Бюджет в миллион рублей позволяет рассмотреть второе поколение Solaris, выпущенное в 2016-2018 годах, с небольшим пробегом. Solaris хорошо зарекомендовал себя на российском рынке и пользуется стабильным спросом.

Ford Focus
На вторичном рынке за эти деньги можно приобрести Ford Focus третьего поколения 2015-2016 годов. Focus в хорошей комплектации, включая автоматическую трансмиссию, доступен за эту сумму. Однако лучше избегать моделей с роботизированной КПП, так как к ним часто предъявляются нарекания. Focus зарекомендовал себя как надежный автомобиль с большим ресурсом.

Skoda Rapid
Хотя Rapid может оказаться дороже в содержании по сравнению с одноклассниками, его преимущества оправдывают эту переплату. Rapid имеет вместительный багажник, большой ресурс в любой модификации, отличную управляемость и хорошую динамику. Модель даже в доступных комплектациях предлагает достойное оснащение. Стоит рассмотреть Rapid 2014-2016 годов с пробегом около 150 тысяч километров.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt — еще один автомобиль, который стоит рассмотреть с бюджетом в миллион рублей. Cobalt в предпоследней модификации 2015-2016 годов с минимальным пробегом и автоматической трансмиссией станет отличным выбором. Автомобиль имеет живучий 1,5-литровый бензиновый мотор, хорошую комплектацию и требует умеренных затрат на содержание.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. Подходы к изучению и использованию бюджетов различаются в зависимости от сектора экономики: корпоративного сектора, государственного сектора или сектора домохозяйств — в каждом из них бюджет имеет свои отличающиеся от других характеристики.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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