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Как получить скидку на электрокар: новая программа от государства

1:23
Авто

Если у иномарок с электродвигателем будут установлены российские критические компоненты, то такой электрокар можно будет купить со скидкой от государства.

Как получить скидку на электрокар: новая программа от государства
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Минпромторг РФ планирует внести изменения в программу льготного автокредитования, чтобы в неё попали электрокары без учёта баллов локализации. При этом останется обязательное условие применять критические компоненты для электромобилей, которые были произведены в РФ. Если предложение будет одобрено, то обновлённая программа начнёт свою работу с 2025 года, пишет ТАСС.

Это значит, что если, к примеру, китайский автопроизводитель установит в свой электрокар батарею российского производства, то такую машину можно будет приобрести с государственной поддержкой.

Сейчас составляется перечень критических компонентов российского производства, которые должны применяться на машинах. Работа проводится совместно с научным центром РФ ФГУП "НАМИ".

На данный момент в программу льготного кредитования уже включены электрокары, но только те, которые полностью собраны в РФ. Однако для них не установлены требования по наличию баллов за локализацию.

Ранее сообщалось, что водители электрокаров чаще устраивают ДТП по сравнению с владельцами автомобилей с ДВС.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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