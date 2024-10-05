Как получить скидку на электрокар: новая программа от государства

Если у иномарок с электродвигателем будут установлены российские критические компоненты, то такой электрокар можно будет купить со скидкой от государства.
Минпромторг РФ планирует внести изменения в программу льготного автокредитования, чтобы в неё попали электрокары без учёта баллов локализации. При этом останется обязательное условие применять критические компоненты для электромобилей, которые были произведены в РФ. Если предложение будет одобрено, то обновлённая программа начнёт свою работу с 2025 года, пишет ТАСС.
Это значит, что если, к примеру, китайский автопроизводитель установит в свой электрокар батарею российского производства, то такую машину можно будет приобрести с государственной поддержкой.
Сейчас составляется перечень критических компонентов российского производства, которые должны применяться на машинах. Работа проводится совместно с научным центром РФ ФГУП "НАМИ".
На данный момент в программу льготного кредитования уже включены электрокары, но только те, которые полностью собраны в РФ. Однако для них не установлены требования по наличию баллов за локализацию.
Ранее сообщалось, что водители электрокаров чаще устраивают ДТП по сравнению с владельцами автомобилей с ДВС.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.