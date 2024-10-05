Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пикантный и глубокий вкус: в каких блюдах можно использовать хлопья чили
Россияне выбирают Индонезию: Что привлекает туристов на Бали
Как сохранить сияющую кожу осенью: советы по осеннему уходу
Эти овощи чрезвычайно полезны для собак: советы по питанию
Шокирующие цифры: как можно предотвратить миллионы смертей от рака легких
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Нежный заварной крем: советы, как его приготовить
Студент съел 720 яиц и удивил всех результатом
MIA BOYKA назвала фанатов звёзд суперведомыми, тупыми людьми

Как неверное оформление мощности гибридов уничтожает выгоду от их эксплуатации

1:16
Авто

При оформлении гибридных автомобилей в России в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) часто вписывают сильно завышенную мощность, которая в реальности не соответствует параметрам машины. С этим сталкиваются владельцы гибридов по всей стране.

Владелец гибридного Toyota RAV4 рассказал, что при регистрации его автомобиля была не только сложена мощность бензинового и электрического агрегатов, но также завышена производительность одного из электродвигателей. В итоге транспортный налог на его автомобиль составил 42 тысячи рублей, что стало неприятным сюрпризом.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что эта проблема существует уже несколько месяцев. При регистрации гибридов в России мощности бензинового и электрического двигателей просто суммируют, несмотря на очевидную абсурдность такого подхода.

Шапарин подчеркнул, что такая ситуация уничтожает всякое экономическое обоснование для эксплуатации гибридных автомобилей, так как владельцам приходится платить высокий налог за транспорт, который в действительности не обладает соответствующей мощностью.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Еда и рецепты
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам Аудио 
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Еда и рецепты
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Сводка с фронта: Зеленский признался, что Курская авантюра была нужна, для привлечения дополнительной помощи Запада Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Последние материалы
Эти овощи чрезвычайно полезны для собак: советы по питанию
Как неверное оформление мощности гибридов уничтожает выгоду от их эксплуатации
Шокирующие цифры: как можно предотвратить миллионы смертей от рака легких
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Нежный заварной крем: советы, как его приготовить
Студент съел 720 яиц и удивил всех результатом
MIA BOYKA назвала фанатов звёзд суперведомыми, тупыми людьми
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Харрис обошла Трампа в поддержке избирателей в четырёх ключевых штатах
Как избежать повреждения ногтей после неудачного маникюра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.