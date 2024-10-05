Как неверное оформление мощности гибридов уничтожает выгоду от их эксплуатации

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При оформлении гибридных автомобилей в России в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) часто вписывают сильно завышенную мощность, которая в реальности не соответствует параметрам машины. С этим сталкиваются владельцы гибридов по всей стране.

Владелец гибридного Toyota RAV4 рассказал, что при регистрации его автомобиля была не только сложена мощность бензинового и электрического агрегатов, но также завышена производительность одного из электродвигателей. В итоге транспортный налог на его автомобиль составил 42 тысячи рублей, что стало неприятным сюрпризом.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что эта проблема существует уже несколько месяцев. При регистрации гибридов в России мощности бензинового и электрического двигателей просто суммируют, несмотря на очевидную абсурдность такого подхода.

Шапарин подчеркнул, что такая ситуация уничтожает всякое экономическое обоснование для эксплуатации гибридных автомобилей, так как владельцам приходится платить высокий налог за транспорт, который в действительности не обладает соответствующей мощностью.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



