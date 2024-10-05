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Увеличение налогов для гибридов: как новая методика оценки мощности усложняет жизнь владельцам

Авто

Гибридные автомобили постепенно становятся популярными в России, но их эксплуатация пока сопровождается трудностями, рассказал Артём Березин, руководитель отдела обучения НПК "Автоприбор".

Увеличение налогов для гибридов: как новая методика оценки мощности усложняет жизнь владельцам
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, CC BY 4.0

По словам Березина, сочетание электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания — основная особенность гибридов — является одновременно их сильной и слабой стороной. Оба мотора обладают урезанными характеристиками, и ёмкость батарей у гибридов меньше по сравнению с полноценными электромобилями. Это особенно ощущается зимой: при сильных морозах возможности движения гибридного авто могут исчерпаться уже через 60-80 км, а динамика заметно падает.

Тем, кто выбирает гибридный автомобиль из-за его экологичности, следует учитывать, что зимой расход топлива возрастает, так как на холоде чаще включается бензиновый двигатель для компенсации ограниченной ёмкости батареи.

Ещё одна проблема зимой — замедленная зарядка аккумулятора. При этом батарея разряжается в холоде довольно быстро. Если вы планируете заряжать автомобиль от бытовых источников питания, важно обзавестись надёжным стабилизатором тока, чтобы избежать риска воспламенения из-за перепадов напряжения.

Кроме того, прогрев гибридных автомобилей требует больше времени, чем прогрев обычного авто. С 2023 года в России была введена новая методика оценки мощности гибридных транспортных средств, что привело к увеличению транспортного налога и стоимости ОСАГО, так как показатели мощности получаются выше реальных.

Уточнения

Удельный расход топлива — отношение расхода топлива (на единицу расстояния или времени) к мощности, к тяге, к массе груза для грузовых перевозок или на одного человека при пассажирских перевозках. Используется как характеристика топливной эффективности двигателей, а также транспортных средств в грузопассажирских перевозках.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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