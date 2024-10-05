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Почему самодельные улучшения могут привести к поломке авто

1:27
Авто

Многие автолюбители под влиянием интернет-советов стремятся улучшить свои автомобили подручными средствами, но далеко не все лайфхаки могут принести пользу. Эксперты рассказали, какие изменения не стоит вносить в автомобиль.

Почему самодельные улучшения могут привести к поломке авто
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Одним из популярных заблуждений является экспериментирование с моторным маслом. Некоторые водители игнорируют рекомендации автопроизводителя и выбирают более густое масло, считая стандартное 0W-20 слишком жидким. Однако такое решение может привести к масляному голоданию — густое масло может застрять в узких масляных каналах, что вызовет серьезные проблемы и необходимость в ремонте.

Также распространена установка термостатов с пониженной температурой открытия, якобы для предотвращения перегрева двигателя. Эксперты напоминают, что исправный двигатель не перегревается, и подобные "улучшения" не устраняют корень проблемы. Если мотор перегревается, необходимо искать и устранять истинную причину неисправности, а не прибегать к поверхностным мерам.

Еще одна опасная доработка — установка колес гораздо большего диаметра, чем предусмотрено заводскими характеристиками автомобиля. Это изменение может нарушить баланс работы машины и входит в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация авто".

 

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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