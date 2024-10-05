Стоимость ремонта китайских автомобилей: автосервисы пока не справляются

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Ремонт китайских автомобилей в России пока остается проблемой, так как инфраструктура для их обслуживания не развита. Поставки машин из Китая не обеспечивают гарантийный или другой ремонт в достаточном объеме.

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По данным компании Mains Lab, которая разрабатывает IT-решения для страхового рынка, доля обращений по ОСАГО владельцев китайских автомобилей за первые восемь месяцев 2024 года составила 5%. В то же время массовый переход такси и каршеринга на китайские модели может изменить ситуацию уже к середине 2025 года.

Представители тюменского холдинга "Базис Моторс" отметили, что только 6-7% российских автосервисов готовы заниматься ремонтом китайских автомобилей. В 2022 году таких станций было всего 2%, к осени 2023 года их количество увеличилось до 4%, а сейчас — не более 7%. Основные проблемы связаны с отсутствием актуальных каталогов запасных частей, недостатком цифровых сервисов и информации на русском языке, а также высокой стоимостью запчастей. Специалистов по китайским брендам в России все еще недостаточно.

Наибольшая доля обращений за ремонтом по ОСАГО приходится на европейские автомобили, такие как Volkswagen, Mercedes и BMW (31%). Китайские автомобили занимают последнее место по числу обращений (5%). По маркам в ТОП-5 лидируют корейские Kia и Hyundai, затем следуют Lada, Toyota и Volkswagen.

Руководитель направления технической экспертизы Mains Lab Владимир Куликов отметил, что основная часть обращений за страховым ремонтом связана с такси, которые активно переходят на китайские автомобили. Средняя стоимость ремонта по ОСАГО за первые восемь месяцев 2024 года составила более 90 тысяч рублей.

Наиболее часто повреждения в ДТП приходятся на передний и задний бампера, крышку багажника, передние крылья, капот, фальш-решетку радиатора и передние фары.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



