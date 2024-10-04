В каких регионах начнется тестирование камер для распознавания номеров

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Ространснадзор объявил о планах внедрения новых дорожных камер, способных распознавать скрытые номера автомобилей с помощью искусственного интеллекта. Пилотный проект уже проведен в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском округах, но точные места установки этих комплексов пока не определены. На основе результатов тестирования будут установлены технические требования к камерам и условия их размещения.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, CC BY-SA 3.0

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с "Общественной службой новостей" пояснил, что камеры не будут распространяться на новые автомобили, которые находятся на этапе регистрации — владельцам дается 10 дней на постановку на учет. Однако все остальные машины со снятыми номерами будут идентифицированы, даже если они ранее были зарегистрированы. Камеры с искусственным интеллектом способны отслеживать путь таких автомобилей, даже если номер временно снят.

По мнению Сажина, успешное тестирование системы в четырех регионах станет значительным шагом вперед и позволит распространить технологию по всей России. Эксперт считает, что это положительно скажется на соблюдении правил, особенно для тех водителей, которые предпочитают избегать оплаты проезда по платным дорогам и превышают скорость. Новая система заставит их принимать штрафы или вести себя в рамках правового поля.

Уточнения

Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях. Считается европейской разновидностью крупноформатной аппаратуры для выездной съёмки (англ. Field Camera). От павильонных фотоаппаратов отличается складной конструкцией и более компактными размерами за счёт уменьшенного формата кадра. Кроме того, дорожные камеры устанавливались на лёгкий складной штатив, более пригодный для транспортировки, чем станина павильонных камер.



