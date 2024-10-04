В каких регионах начнется тестирование камер для распознавания номеров

Ространснадзор объявил о планах внедрения новых дорожных камер, способных распознавать скрытые номера автомобилей с помощью искусственного интеллекта. Пилотный проект уже проведен в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском округах, но точные места установки этих комплексов пока не определены. На основе результатов тестирования будут установлены технические требования к камерам и условия их размещения.
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с "Общественной службой новостей" пояснил, что камеры не будут распространяться на новые автомобили, которые находятся на этапе регистрации — владельцам дается 10 дней на постановку на учет. Однако все остальные машины со снятыми номерами будут идентифицированы, даже если они ранее были зарегистрированы. Камеры с искусственным интеллектом способны отслеживать путь таких автомобилей, даже если номер временно снят.
По мнению Сажина, успешное тестирование системы в четырех регионах станет значительным шагом вперед и позволит распространить технологию по всей России. Эксперт считает, что это положительно скажется на соблюдении правил, особенно для тех водителей, которые предпочитают избегать оплаты проезда по платным дорогам и превышают скорость. Новая система заставит их принимать штрафы или вести себя в рамках правового поля.
Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях. Считается европейской разновидностью крупноформатной аппаратуры для выездной съёмки (англ. Field Camera). От павильонных фотоаппаратов отличается складной конструкцией и более компактными размерами за счёт уменьшенного формата кадра. Кроме того, дорожные камеры устанавливались на лёгкий складной штатив, более пригодный для транспортировки, чем станина павильонных камер.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.