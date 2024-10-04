Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три основных причины выпадения волос: узнайте, как сохранить здоровье
Оксидативный стресс и замедление нервных импульсов: что влияет на старение мозга
Наибольший рост затрат в отелях Турции пришёлся на воду и туалетную бумагу
Его называли крепостью: военный эксперт объяснил, почему Угледар долго не удавалось взять
Удивительная ива: как создать из неё живописное украшение сада
Уменьшите калорийность пельменей: варианты начинок для здорового питания
Эксперт объяснил, почему Украину могут не взять в Евросоюз
Капуста без ошибок: как выбрать свежий и качественный кочан
Врач раскрыл, звук какой громкости представляет опасность для человека

В каких регионах начнется тестирование камер для распознавания номеров

1:27
Авто

Ространснадзор объявил о планах внедрения новых дорожных камер, способных распознавать скрытые номера автомобилей с помощью искусственного интеллекта. Пилотный проект уже проведен в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском округах, но точные места установки этих комплексов пока не определены. На основе результатов тестирования будут установлены технические требования к камерам и условия их размещения.

В каких регионах начнется тестирование камер для распознавания номеров
Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, CC BY-SA 3.0

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с "Общественной службой новостей" пояснил, что камеры не будут распространяться на новые автомобили, которые находятся на этапе регистрации — владельцам дается 10 дней на постановку на учет. Однако все остальные машины со снятыми номерами будут идентифицированы, даже если они ранее были зарегистрированы. Камеры с искусственным интеллектом способны отслеживать путь таких автомобилей, даже если номер временно снят.

По мнению Сажина, успешное тестирование системы в четырех регионах станет значительным шагом вперед и позволит распространить технологию по всей России. Эксперт считает, что это положительно скажется на соблюдении правил, особенно для тех водителей, которые предпочитают избегать оплаты проезда по платным дорогам и превышают скорость. Новая система заставит их принимать штрафы или вести себя в рамках правового поля.

Уточнения

Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях. Считается европейской разновидностью крупноформатной аппаратуры для выездной съёмки (англ. Field Camera). От павильонных фотоаппаратов отличается складной конструкцией и более компактными размерами за счёт уменьшенного формата кадра. Кроме того, дорожные камеры устанавливались на лёгкий складной штатив, более пригодный для транспортировки, чем станина павильонных камер.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Подзимний посев: что сажать осенью, чтобы наслаждаться цветами уже весной
Садоводство, цветоводство
Подзимний посев: что сажать осенью, чтобы наслаждаться цветами уже весной
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Последние материалы
Зоопсихолог рассказала, как проверить свою готовность завести домашнее животное
Прекращайте разговор: эксперт назвал 5 способов защиты от телефонных мошенников
Как отличить качественные сосиски от некачественных: главные признаки
Жирная кожа и расширенные поры: что делать, чтобы улучшить состояние кожи
Российский блогер раскрыл истинное отношение литовцев к русским
В каких регионах начнется тестирование камер для распознавания номеров
Это мировая практика: эксперт назвал две причины ежегодной обрезки деревьев в городах
Молодая жена Петросяна показала архитектуру столицы ЮАР: яркие цветные домики
Он не последний: военный эксперт объяснил, ускорит ли взятие Угледара наступление ВС РФ
Адвокат похитителя кенгурят рассказала, что необходимо проверить психологическое здоровье обвиняемого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.