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ГАИ стала штрафовать водителей на 15000 рублей за управление автомобилем с механикой

1:26
Авто

Некоторые водители могут даже не подозревать, что управление автомобилем с механической коробкой передач в определенных ситуациях может привести к штрафу. Как сообщает портал njcar.ru со ссылкой на представителя ГАИ, такие действия могут обернуться весьма ощутимыми санкциями.

ГАИ стала штрафовать водителей на 15000 рублей за управление автомобилем с механикой
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Сегодня многие новички стремятся обучаться в автошколах на автомобилях с автоматической коробкой передач — это проще и комфортнее как для обучения, так и для сдачи экзаменов. Однако после обучения некоторые водители пересаживаются на автомобили с механической трансмиссией, будь то личный транспорт или каршеринг. Здесь и таится опасность: за такое вождение они рискуют получить серьезный штраф.

Разница в обучении на "механике" и "автомате" действительно значительная. После сдачи экзамена на машине с автоматической коробкой передач в водительском удостоверении ставится отметка "АТ". Это означает, что водитель обучался и сдавал экзамены именно на автомобиле с автоматом.

Если такой водитель с отметкой "АТ" решит управлять автомобилем с механической коробкой передач, ему грозит штраф по статье 12.7 КоАП РФ. Размер штрафа составляет от 5 000 до 15 000 рублей, что делает такие эксперименты весьма рискованными.

Уточнения

Механическая коробка переключения передач (МКПП, МКП) — коробка передач, в которой переключение передач организовано посредством механического привода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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