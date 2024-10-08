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4 примера, как водители убивают мотор при проверке уровня масла на щупе

1:40
Авто

Владелец сервисного центра по обслуживанию иностранных автомобилей в беседе с порталом njcar.ru рассказал, как неправильная проверка уровня масла может привести к серьезным проблемам с двигателем. Многие водители обращают внимание на масло только при появлении тревожного сигнала на приборной панели, однако регулярная проверка уровня масла — залог долгой и бесперебойной работы мотора.

4 примера, как водители убивают мотор при проверке уровня масла на щупе
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Проверка уровня масла требует соблюдения нескольких простых, но важных правил. На щупе есть две ключевые отметки: "максимум" и "минимум", которые показывают, находится ли уровень масла в допустимых пределах. Чтобы измерения были точными, автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Щуп сначала протирают чистой тряпкой, затем вставляют обратно до упора и снова извлекают для проверки.

Частая ошибка водителей — измерение уровня масла сразу после выключения мотора. В этот момент масло еще распределено по двигателю, и щуп может показывать заниженный уровень. Если добавить масло до отметки "максимум" в таких условиях, его избыток может вытекать через сальники и уплотнения, приводя к поломке двигателя. Проверку следует делать через 15 минут после остановки двигателя.

Также не стоит проверять масло на полностью остывшем моторе, так как при охлаждении жидкость сжимается, и показания могут быть ниже нормы. И, конечно, не забывайте, что проверка на наклонной поверхности приведет к ложным результатам, так как масло смещается на одну сторону картера.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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