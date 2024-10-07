ГАИ назвала автомобили, за которыми категорически нельзя ехать следом

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Правила дорожного движения категорически запрещают движение с неисправной светотехникой, включая фары, поворотники и фонари заднего хода. Однако отсутствие стоп-сигналов особенно опасно. Инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал, почему следует остерегаться машин с неисправными тормозными огнями.

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Днем отсутствие ближнего света или фонаря заднего хода не всегда создает аварийную ситуацию, но транспорт без стоп-сигналов — серьезная угроза. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за любую неисправность светотехники полагается штраф в 500 рублей, независимо от уровня риска на дороге.

В плотном потоке движение становится особенно опасным, когда стоп-сигналы впереди идущей машины не работают. При их исправности водители автоматически реагируют на световой сигнал, интуитивно нажимая на тормоз. Но при отсутствии таких сигналов вовремя заметить торможение впереди практически невозможно, особенно на высокой скорости или в условиях плотного трафика.

Самая сложная ситуация возникает, когда после ДТП невозможно доказать, что стоп-сигналы у виновника не работали. Инспекторы могут зафиксировать факт неисправности, но если водитель настаивает, что они функционировали до аварии, доказательств зачастую не хватает. Даже видеозапись может оказаться спорным аргументом, так как тормозить можно и двигателем, не нажимая на педаль тормоза.

В ГАИ советуют держаться на безопасном расстоянии от автомобилей с неработающими стоп-сигналами и регулярно проверять исправность своей светотехники. Это не просто рекомендация, а обязанность каждого водителя по правилам дорожного движения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

