Автомобилистам на заметку: как мокрая листва может повредить ваш автомобиль

Осень — время ярких красок, но для автомобилистов этот сезон приносит множество опасностей. Опавшие влажные листья на дорогах становятся настоящим испытанием, ухудшая сцепление колес и увеличивая тормозной путь.
Несмотря на то что температура ранней осени еще не требует перехода на зимнюю резину, не стоит недооценивать риски мокрых листьев, пишет журнал 110 km. ru.
Сырость создает скользкую поверхность, затрудняя управление автомобилем и делая торможение менее предсказуемым.
Опавшая листва может повредить и лакокрасочное покрытие автомобиля. Когда листья впитывают влагу, в них начинается выделение дубильной кислоты, которая способствует появлению желтых пятен и ускоряет коррозию. Еще одна проблема — скопление листьев в отсеке между капотом и лобовым стеклом. Это мешает отводу воды и вентиляции, что может привести к запотеванию стекол и появлению запаха сырости и плесени в салоне.
Осень (родственно др.-прусск. assanis "осень", гот. asans "жатва", этимологически — "время жатвы"; по толкованию Даля — от "осенять" — "затенять", то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.