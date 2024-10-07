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Автомобилистам на заметку: как мокрая листва может повредить ваш автомобиль

1:04
Авто

Осень — время ярких красок, но для автомобилистов этот сезон приносит множество опасностей. Опавшие влажные листья на дорогах становятся настоящим испытанием, ухудшая сцепление колес и увеличивая тормозной путь.

Автомобилистам на заметку: как мокрая листва может повредить ваш автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0

Несмотря на то что температура ранней осени еще не требует перехода на зимнюю резину, не стоит недооценивать риски мокрых листьев, пишет журнал 110 km. ru.

Сырость создает скользкую поверхность, затрудняя управление автомобилем и делая торможение менее предсказуемым.

Опавшая листва может повредить и лакокрасочное покрытие автомобиля. Когда листья впитывают влагу, в них начинается выделение дубильной кислоты, которая способствует появлению желтых пятен и ускоряет коррозию. Еще одна проблема — скопление листьев в отсеке между капотом и лобовым стеклом. Это мешает отводу воды и вентиляции, что может привести к запотеванию стекол и появлению запаха сырости и плесени в салоне.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis "осень", гот. asans "жатва", этимологически — "время жатвы"; по толкованию Даля — от "осенять" — "затенять", то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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