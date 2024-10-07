ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки

Весной и летом на дорогах России регулярно обновляют разметку, но к осени на загруженных участках асфальта линии становятся едва заметными. Это создает риск для водителей, так как правила дорожного движения могут превратиться в опасную ловушку. Инспектор ГАИ рассказал порталу njcar.ru, как избежать лишения прав из-за стертой дорожной разметки.
Когда автомобилисты ездят по знакомым дорогам, они знают каждый знак и линию. Но стоит попасть в незнакомую местность, как все меняется: разметка может быть скрыта листьями или затерта, а сумерки добавляют неясности. В таких условиях нарушить ПДД можно, даже не заметив этого.
Если вас остановил инспектор за выезд на встречку, нарушение фиксируется только в том случае, если водитель намеренно игнорирует разметку или знак. Если же обстоятельства не позволяли увидеть разметку, вина с водителя снимается. В такой ситуации важно зафиксировать обстановку на месте происшествия.
Лучший способ — использовать смартфон: сфотографировать или снять видео состояния дороги. Важно, чтобы на изображениях были опознавательные ориентиры, такие как номера домов или здания. Этот материал станет решающим аргументом в суде.
Если есть видеорегистратор, его запись также будет сильным доказательством невиновности. Однако передача записи полицейским может быть рискованной, так как она может потеряться. Лучше сделать копию для суда. В таких случаях судьи чаще всего признают водителя невиновным.
Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.