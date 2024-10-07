ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки

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Весной и летом на дорогах России регулярно обновляют разметку, но к осени на загруженных участках асфальта линии становятся едва заметными. Это создает риск для водителей, так как правила дорожного движения могут превратиться в опасную ловушку. Инспектор ГАИ рассказал порталу njcar.ru, как избежать лишения прав из-за стертой дорожной разметки.

Фото: Wikipedia by z22, CC BY-SA 3.0

Когда автомобилисты ездят по знакомым дорогам, они знают каждый знак и линию. Но стоит попасть в незнакомую местность, как все меняется: разметка может быть скрыта листьями или затерта, а сумерки добавляют неясности. В таких условиях нарушить ПДД можно, даже не заметив этого.

Если вас остановил инспектор за выезд на встречку, нарушение фиксируется только в том случае, если водитель намеренно игнорирует разметку или знак. Если же обстоятельства не позволяли увидеть разметку, вина с водителя снимается. В такой ситуации важно зафиксировать обстановку на месте происшествия.

Лучший способ — использовать смартфон: сфотографировать или снять видео состояния дороги. Важно, чтобы на изображениях были опознавательные ориентиры, такие как номера домов или здания. Этот материал станет решающим аргументом в суде.

Если есть видеорегистратор, его запись также будет сильным доказательством невиновности. Однако передача записи полицейским может быть рискованной, так как она может потеряться. Лучше сделать копию для суда. В таких случаях судьи чаще всего признают водителя невиновным.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

