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Как убрать царапины на лобовом стекле

Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
2:10
Авто

Царапины на лобовом стекле автомобиля неизбежны. Даже если вы старательно избегаете неправильной мойки или использования ледорубов, стеклоочистители всё равно повреждают стекло, создавая мелкие царапины и потёртости. Несколько песчинок, застрявших под дворниками, со временем оставят след, который станет заметен невооружённым глазом.

Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

Чистое лобовое стекло — это не просто эстетика, но и безопасность на дороге. Хорошая новость в том, что удалить небольшие царапины можно самостоятельно, без обращения к специалистам.

Как убрать царапины с лобового стекла в домашних условиях? Есть несколько проверенных способов, которые помогут справиться с мелкими повреждениями.

Использование зубной пасты

Зубная паста — это универсальное средство, которое используется для полировки не только зубов, но и различных поверхностей, таких как окна, зеркала и металлические элементы. Для того чтобы удалить мелкие царапины, нужно взять отбеливающую зубную пасту и нанести её на мягкую ткань или ватный диск. Лёгкими круговыми движениями отполируйте повреждённый участок стекла.

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать недорогие отбеливающие пасты с агрессивным абразивным составом. При необходимости можно усилить эффект, добавив немного пищевой соды.

Паста ГОИ

Паста ГОИ — специальное средство, разработанное для полировки стеклянных и металлических поверхностей. Для работы потребуется мягкая ткань, смоченная в керосине или бензине, и немного пасты ГОИ. Стекло перед полировкой лучше смазать тонким слоем промышленного масла. Процесс занимает время, так что готовьтесь к длительной полировке с периодическим добавлением пасты на тряпку.

Для ускорения работы можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. Важно помнить: если повреждения локальные, необязательно полировать всё стекло — просто заклейте ненужные участки малярным скотчем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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