Почему опасно ездить с почти пустым баком

Что произойдёт, если не заправляться вовремя

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители имеют привычку откладывать заправку до тех пор, пока топливо почти не закончится. Этот подход чреват серьёзными последствиями, и дело тут не только в риске полной остановки автомобиля.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Проблема гораздо глубже: при низком уровне топлива начинают страдать важные узлы машины. Например, бензонасос и мотор.

Когда в баке остаётся совсем немного топлива, повышается вероятность выхода из строя топливного насоса. Причина — постоянный перегрев, так как недостаток горючего не позволяет детали охлаждаться должным образом. Более того, если часто оставлять в баке малый объём топлива, в систему могут попасть различные примеси, что негативно скажется на двигателе. Это приведёт к более быстрому износу силового агрегата.

Чтобы избежать этих неприятностей, не стоит доводить ситуацию до критической отметки на приборной панели. Как только загорелась лампочка уровня топлива, незамедлительно отправляйтесь на заправку. Однако лучше посещать АЗС заранее, до того, как бензобак почти пуст.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

