Как сохранить автомобиль в чистоте дольше: эффективный способ

Как сделать машину сияющей надолго с помощью простого трюка

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Поверхность автомобиля со временем неизбежно загрязняется, заставляя водителей регулярно приводить машину в порядок. Для этого одни отправляются на автомойки, доверяя профессионалам, другие предпочитают мыть авто самостоятельно. Но на этом процесс не заканчивается — после мойки кузов требует дополнительного ухода.

Фото: Own work by M 93, CC BY-SA 3.0

Существует интересный трюк, который не только придаст автомобилю сияние, но и поможет дольше сохранить его в чистоте. Как сохранить блеск авто надолго? Нанесите на чистую поверхность автомобиля кондиционер для волос. Этот продукт, который обычно используют для ухода за волосами, оказывается полезным и для кузова автомобиля.

Важный момент: кондиционер нужно смыть спустя несколько минут после нанесения, чтобы не оставлять его на поверхности. При правильном подходе кузов будет выглядеть свежим и блестящим, как после профессиональной полировки. Кроме того, кондиционер создаёт невидимую защитную плёнку, которая отталкивает воду и грязь. В результате на машине не будут оставаться следы от дождя, а посещать мойку придётся реже.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

