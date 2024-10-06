Как магнит поможет выявить шпаклёвку на кузове автомобиля

Как проверить машину перед покупкой: секрет магнитного теста

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля на вторичном рынке водители стараются выбрать машину, которая не участвовала в авариях. Важно также, чтобы кузов был в хорошем состоянии: без повреждений и коррозии.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Но проблема в том, что следы ДТП или ржавчины трудно определить на глаз. Многие продавцы искусно скрывают дефекты перед продажей, используя для этого шпаклёвку. Поэтому, чтобы узнать реальное состояние кузова, можно применить простой способ — воспользоваться магнитом.

Как правильно использовать магнит? Не нужно искать профессиональные или дорогие магниты. Для проверки вполне подойдёт маленький магнитный сувенир, который обычно висит на холодильнике.

Приложите магнит к поверхности машины. Если кузов не обработан шпаклёвкой, магнит легко прикрепится. Если же есть замаскированные повреждения или ржавчина, то магнит упадёт. Этот способ позволяет обнаружить даже тонкий слой шпаклёвки.

Покупка машины с замаскированными дефектами может стать проблемой, особенно если продавец не готов предоставить скидку за повреждения, скрытые под шпаклёвкой. Поэтому лучше отказаться от покупки автомобиля, у которого есть явные признаки ремонта, не сопровождающиеся снижением цены.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

