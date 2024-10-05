Основные ошибки водителей на автомобильных заправках

Ваши ошибки на АЗС: как избежать неприятностей

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Автомобильная заправочная станция — это место, куда водители заезжают с завидной регулярностью. Для большинства водителей процесс заправки стал такой обыденностью, что многие действия выполняются на автопилоте.

Фото: Wikipedia by Pcmanrules, CC BY-SA 4.0

Тем не менее, даже опытным автомобилистам стоит пересмотреть своё поведение на АЗС. Возможно, некоторые привычные действия несут в себе скрытые риски. Обратите внимание на самые распространённые ошибки, чтобы не повторять их впредь.

Оставленные открытыми двери

Подходя к кассе для оплаты, многие водители забывают закрыть двери и окна своего авто. Чаще всего такая небрежность не приводит к серьёзным последствиям, но всё же лучше закрывать машину, используя ключ или брелок. Если вы этого не сделаете, то ваша неосторожность может быть использована злоумышленниками, которые проникнут в салон, что-нибудь украдут, а возможно, даже угонят автомобиль.

Не убедиться, что пистолет на месте

После заправки многие водители, сразу заплатив, спешат уехать. Но перед тем как сесть за руль, убедитесь, что вы вернули заправочный пистолет на место. В суете вы могли оставить его в баке, а при начале движения пистолет может оторваться. Хотя это вряд ли приведёт к аварийной ситуации, возмещать убытки за повреждения АЗС, скорее всего, придётся.

Аккуратность за рулём на АЗС

Водители часто забывают, что маневрировать на ограниченном пространстве нужно с особой осторожностью. Чтобы избежать столкновений с другими машинами, проявляйте максимальную внимательность и осторожно управляйте автомобилем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

