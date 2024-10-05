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Простое средство для чистки колёсных дисков за копейки

Эффективное средство для чистки колёсных дисков без химии
1:11
Авто

Каждый водитель, который заботится о своём автомобиле, старается, чтобы его транспорт выглядел безупречно. Поэтому появление чёрных пятен на серебристых колёсных дисках может стать настоящим испытанием для тех, кто привык к идеальной чистоте. Не стоит сразу бежать на автомойку только из-за грязных дисков. Можно попробовать справиться с налётом самостоятельно, используя простое и доступное средство, которое найдётся у каждого.

Эффективное средство для чистки колёсных дисков без химии
Фото: wikipedia by Bogdan M., CC BY 2.0

Надёжное решение: чтобы очистить колёсные диски от чёрного налёта, который возникает из-за тормозных колодок, не нужно использовать специальные химические средства. На помощь придёт обыкновенное подсолнечное масло, которое есть практически на любой кухне. Всё, что нужно — перелить его в пульверизатор и нанести на загрязнённые места.

Дайте маслу немного времени подействовать. Спустя несколько минут можно приступать к финальному этапу — аккуратно удалите налёт с помощью чистой тряпки. Налёт исчезнет мгновенно, а диски будут защищены масляной плёнкой, что предотвратит повторное загрязнение в ближайшее время.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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