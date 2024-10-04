Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители

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Аналитики столичного ЦОДД проанализировали статистику аварийности за первые восемь месяцев 2024 года и определили типичные нарушения Правил дорожного движения для разных возрастных категорий водителей. Как сообщает московский дептранс в своем телеграм-канале, 30% ДТП за этот период совершили автомобилисты со стажем вождения более 20 лет.

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Молодые водители часто неверно выбирают скорость и не соблюдают дистанцию, что приводит к наездам на препятствия и стоящие автомобили. Причина этому — недостаток опыта и неверная оценка габаритов собственного транспортного средства.

Водители среднего возраста (от 30 до 40 лет) со стажем до 20 лет склонны к самоуверенности, что часто приводит их к выезду на встречную полосу и последующим столкновениям.

Автомобилисты до 50 лет чаще всего игнорируют дорожные знаки и нарушают очередность проезда. Водители старше 50 лет не всегда пропускают пешеходов, что дептранс объясняет ухудшением способности их замечать. Также для этой возрастной группы характерны проблемы с правильной парковкой.