Госдума обсуждает ужесточение наказания за повторное нарушение ОСАГО

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На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предлагающий усилить ответственность за отсутствие полиса ОСАГО у водителей. Депутаты предлагают ввести новые штрафы за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Такой шаг направлен на борьбу с водителями, которые намеренно экономят на обязательном страховании.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Правительство России уже выразило поддержку этому законопроекту, отметив, что текущие штрафы несопоставимы со средней стоимостью полиса ОСАГО. На данный момент штраф за управление автомобилем без полиса составляет 800 рублей, который можно уменьшить до 400 рублей при своевременной оплате.

Российский союз автостраховщиков (РСА) подчеркнул, что санкции за отсутствие полиса ОСАГО не изменялись с момента запуска системы, несмотря на значительное подорожание самих полисов. Введение наказания за повторное нарушение, по мнению РСА, поможет наказывать тех водителей, которые намеренно избегают оформления ОСАГО.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.



