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Очистка радиатора автомобиля: что выбрать — полная или частичная разборка

1:18
Авто

Чистка радиатора двигателя внутреннего сгорания — важная процедура, облегчающая его работу и предотвращающая перегрев. Автоэксперт Артём Березин рассказал, что засорение первого радиатора, обычно конденсера кондиционера или охладителя наддувочного воздуха, влияет на эффективность охлаждения всего двигателя. Это может стать причиной перегрева и других проблем.

Очистка радиатора автомобиля: что выбрать — полная или частичная разборка
Фото: flickr by Ivan Radic, CC BY 2.0

Самый эффективный способ очистки радиаторов — полная мойка с их снятием. Это требует частичной разборки автомобиля, а также повторной заправки кондиционера и залива антифриза. Этот вариант, хотя и является наиболее затратным, обеспечивает качественную очистку всех загрязнений.

Более бюджетным вариантом является частичная разборка, включающая снятие переднего бампера и решётки радиатора. Этот метод достаточно эффективен, особенно если использовать технологию горячего пара высокого давления.

Проще всего воспользоваться мойкой низкого давления, но следует помнить, что грязь может забиваться ещё глубже в процессе такой чистки. Очистка радиатора особенно важна для мощных высокофорсированных автомобилей, которые требуют высокого уровня охлаждения для нормальной работы.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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