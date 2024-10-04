Биение руля и вибрации: что делать после наезда на выбоину

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Биение руля после попадания в выбоину может свидетельствовать о повреждении колеса. Автоэксперт Леонид Демин дал рекомендации, что делать, если машина влетела в яму. Первым делом водителю стоит отказаться от резких маневров и снизить скорость, затем перестроиться в правый ряд и остановиться на обочине, чтобы проверить состояние автомобиля.

Фото: wikipedia by Editor5807, CC BY 3.0

Необходимо осмотреть шины — проверить, не спустило ли колесо и не появилась ли грыжа. Если такие повреждения обнаружены, шину придется заменить. Также нужно оценить состояние колесных дисков и осмотреть обод на наличие дефектов.

Если после удара возникают вибрации на руле, стоит посетить шиномонтаж и проверить осевое биение. В случае, если машину тянет в сторону на ровной дороге, рекомендуется проверить рычаги подвески и настроить углы установки колес (сход-развал).

Уточнения

Углы установки автомобильных колёс, известные в обиходе как «развал-схождение», влияют на устойчивость автомобиля, его управляемость и износ шин.



