Сколько еще продержатся автомобили по старым ценам после 1 октября

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1 октября 2024 года произошло первое повышение утилизационного сбора, и, как отмечает Минпромторг РФ, это будет регулярной акцией. Вопрос о возможности покупки автомобилей по прежним ценам остается актуальным, и ведущие игроки автомобильного рынка поделились своими мыслями на эту тему…

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Директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх сообщил, что шанс купить автомобили, завезенные до 1 октября, все еще есть, но запасы таких автомобилей быстро сокращаются, что повышает спрос и цены на них. Примером стал электрокар Zeekr X, цена на который выросла с 4 190 000 рублей до 4 390 000 рублей после повышения утилизационного сбора. Тем не менее, цена на такие автомобили не вырастет так резко, как на те, которые будут ввезены после 1 октября.

Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов, отмечает, что текущих запасов автомобилей, ввезенных до 1 октября, хватит примерно до середины октября. Для клиентов предлагаются выгодные условия, например, продукт "Рольф Финанс" со ставкой от 12,5%. Также Иванов предупреждает, что возможное очередное повышение ключевой ставки Центробанком РФ в октябре отразится на росте процента по автокредитованию, что также приведет к удорожанию автомобилей.

Пресс-служба ГК "Автодом" добавляет, что несмотря на рост утилизационного сбора, на рынке останутся компании, готовые снижать цены, предлагая специальные условия и акции. В компании считают, что лидеры рынка будут стремиться сохранить высокие объемы продаж, в то время как компании-аутсайдеры будут предлагать максимальные скидки для привлечения клиентов.

Эксперты предупреждают, что процесс подорожания будет носить регулярный характер, и, вероятно, очередная индексация утилизационного сбора произойдет 1 января 2025 года, что вновь скажется на росте цен.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.



