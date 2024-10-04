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Что нового в рестайлинговом Rolls-Royce Cullinan 2024 года

1:37
Авто

На российском рынке появился рестайлинговый Rolls-Royce Cullinan 2024 года, привезенный по схеме параллельного импорта. Стоимость кроссоверов в наличии начинается от 104 миллионов рублей.

Что нового в рестайлинговом Rolls-Royce Cullinan 2024 года
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Обновленный Rolls-Royce Cullinan был представлен в мае этого года. Технические характеристики остались без изменений, но модель получила существенные обновления внешнего вида и интерьера. Длина кроссовера составляет 5341 мм, ширина — 2164 мм, высота — 1835 мм, а колесная база — 3295 мм. Снаряженная масса обновленного Cullinan — 2660 кг.

Под капотом установлен 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, мощностью 600 л. с. и крутящим моментом 900 Нм (модификация Cullinan Black Badge). В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Среди изменений стоит отметить новые колесные диски диаметром 23 дюйма, которые стали самыми крупными для этой модели. Также обновленная отделка интерьера потребовала 18 километров ниток и 2,2 миллиона стежков, что придает салону особую изысканность.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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