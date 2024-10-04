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Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail

2:14
Авто

На примере вариатора Nissan X-Trail третьего поколения можно увидеть, какие недостатки преследуют современные бесступенчатые трансмиссии, как производители работают над улучшениями и какие проблемы остаются нерешенными. Автоэксперт Илья Хлебушкин называет вариатор X-Trail одним из самых противоречивых элементов автомобиля.

Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние

По словам эксперта, конструкция вариатора образца 2012 года по механическим компонентам во многом повторяет предшественника Jatco JF011E, но стала более простой и легкой. В гидроблоке вместо степ-мотора для регулировки давления масла установлены одинаковые линейные соленоиды-регуляторы, что сделало его более требовательным в эксплуатации, особенно до 2015-2016 года.

Износ клапанного механизма через 50 000 километров приводит к нестабильности давления масла, что может вызывать проскальзывание ремня и износ конусов. Частицы износа, попадая в гидросистему, запускают цепную реакцию, ухудшая состояние всего узла. Абразив в масло также может попадать из-за раннего износа блокировки гидротрансформатора.

Ремонт гидроблока затруднителен: его нельзя просто починить или заменить только отказавшие клапаны-соленоиды. С каждым новым гидроблоком идет диск с индивидуальными калибровками, которые необходимо прописать в блок управления, иначе вариатор может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Модернизированный вариатор получил более компромиссную блокировку гидротрансформатора и программную защиту, предотвращающую проворот ремня относительно шкивов.

Тем не менее, перегревы трансмиссии по-прежнему возможны, особенно при длительных поездках в жаркую погоду на высокой скорости. Илья Хлебушкин рекомендует замену стандартного теплообменника перед основным радиатором на более эффективный, чтобы уменьшить риск перегрева. Также возможен износ редукционного клапана маслонасоса через 120 000 — 150 000 километров.

Уточнения

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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