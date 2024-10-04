Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это важно знать: можно ли собакам есть индейку
На Урале создан уникальный 3D-имплант плеча, спасший руку пациента
Охота на темную материю: неожиданное открытие может изменить физику
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты
Алексей Блиновский не может продать свой дом за миллиард рублей даже с огромной скидкой
Экс-чемпион мира по боксу Ковалев объявил о завершении карьеры в 2025 году
Как мозг создает главы из наших воспоминаний
На Камчатке спасли всех косаток застрявших в лимане

Ярослав Кукарин о преимуществах и недостатках неоригинальных кузовных деталей

1:14
Авто

Оригинальные автомобильные запчасти считаются качественными, однако многие автовладельцы предпочитают использовать неоригинальные детали для кузовного ремонта, чтобы сэкономить. Руководитель станции кузовного ремонта сети автосервисов Ярослав Кукарин рассказал, что неоригинальные детали могут стоить в 2 и более раз дешевле оригинальных, в зависимости от модели автомобиля и нужных деталей.

Ярослав Кукарин о преимуществах и недостатках неоригинальных кузовных деталей
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Например, оригинальный бампер может стоить 50 тысяч рублей, тогда как китайский аналог обойдется в 12 тысяч рублей. Несмотря на то, что при установке таких деталей возможны небольшие зазоры, разница в цене часто оказывается решающим фактором для потребителей.

По словам Кукарина, качество неоригинальных кузовных запчастей со временем улучшилось. На европейские автомобили, например, можно приобрести польские дубликаты, а для других марок доступны китайские варианты. Важно учитывать, что долговечность неоригинальных деталей, в частности их подверженность коррозии, во многом зависит от правильной подготовки и соблюдения всех этапов малярных работ, а не только от производителя.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Авто
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан Аудио 
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Садоводство, цветоводство
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Сводка с фронта: в подвалах Угледара нашли 116 мирных граждан, на Донецком фронте замаячил новый котёл Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Последние материалы
Это важно знать: можно ли собакам есть индейку
На Урале создан уникальный 3D-имплант плеча, спасший руку пациента
Охота на темную материю: неожиданное открытие может изменить физику
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты
Алексей Блиновский не может продать свой дом за миллиард рублей даже с огромной скидкой
Экс-чемпион мира по боксу Ковалев объявил о завершении карьеры в 2025 году
Как мозг создает главы из наших воспоминаний
На Камчатке спасли всех косаток застрявших в лимане
Ярослав Кукарин о преимуществах и недостатках неоригинальных кузовных деталей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.