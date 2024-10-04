Ярослав Кукарин о преимуществах и недостатках неоригинальных кузовных деталей

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Оригинальные автомобильные запчасти считаются качественными, однако многие автовладельцы предпочитают использовать неоригинальные детали для кузовного ремонта, чтобы сэкономить. Руководитель станции кузовного ремонта сети автосервисов Ярослав Кукарин рассказал, что неоригинальные детали могут стоить в 2 и более раз дешевле оригинальных, в зависимости от модели автомобиля и нужных деталей.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Например, оригинальный бампер может стоить 50 тысяч рублей, тогда как китайский аналог обойдется в 12 тысяч рублей. Несмотря на то, что при установке таких деталей возможны небольшие зазоры, разница в цене часто оказывается решающим фактором для потребителей.

По словам Кукарина, качество неоригинальных кузовных запчастей со временем улучшилось. На европейские автомобили, например, можно приобрести польские дубликаты, а для других марок доступны китайские варианты. Важно учитывать, что долговечность неоригинальных деталей, в частности их подверженность коррозии, во многом зависит от правильной подготовки и соблюдения всех этапов малярных работ, а не только от производителя.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



