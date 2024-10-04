Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи выяснили, что происходит перед развитием рака
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Госдолг США побил исторический рекорд после смены фингода
Эвелина Блёданс призналась, что чувствует себя на 35
В Омске резко подорожало вторичное жильё
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину
Лондон объявил о санкциях против белорусского Альфа-банка

Бренд Solaris выходит на региональные рынки и укрепляет позиции на рынке седанов

1:07
Авто

"Автомобильный завод АГР" успешно выпустил более 17 тысяч автомобилей марки Solaris с февраля по сентябрь этого года, из которых 13 779 были проданы с момента выхода в продажу в марте. Согласно внутренней оценке компании, модели Solaris заняли третье место среди самых продаваемых седанов за первые девять месяцев 2024 года. Дилерская сеть бренда насчитывает 81 партнера, охватывающих 55 городов, и продолжает расширяться, активно выходя на региональные рынки и внедряя новые стандарты в оформлении дилерских центров. Эти работы планируется завершить до конца года.

Бренд Solaris выходит на региональные рынки и укрепляет позиции на рынке седанов
Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Генеральный директор группы компаний "АГР" Алексей Калицев сообщил, что за последние три месяца удалось почти вдвое увеличить реализацию моделей Solaris. В будущем предприятие планирует сосредоточиться на углублении локализации производства, развитии новых цифровых сервисов и расширении географии присутствия бренда.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Авто
Нужно ли менять антифриз перед зимой Аудио 
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Последние материалы
Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи
Бренд Solaris выходит на региональные рынки и укрепляет позиции на рынке седанов
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Госдолг США побил исторический рекорд после смены фингода
Эвелина Блёданс призналась, что чувствует себя на 35
В Омске резко подорожало вторичное жильё
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину
Лондон объявил о санкциях против белорусского Альфа-банка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.