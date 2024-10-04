Бренд Solaris выходит на региональные рынки и укрепляет позиции на рынке седанов

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"Автомобильный завод АГР" успешно выпустил более 17 тысяч автомобилей марки Solaris с февраля по сентябрь этого года, из которых 13 779 были проданы с момента выхода в продажу в марте. Согласно внутренней оценке компании, модели Solaris заняли третье место среди самых продаваемых седанов за первые девять месяцев 2024 года. Дилерская сеть бренда насчитывает 81 партнера, охватывающих 55 городов, и продолжает расширяться, активно выходя на региональные рынки и внедряя новые стандарты в оформлении дилерских центров. Эти работы планируется завершить до конца года.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Генеральный директор группы компаний "АГР" Алексей Калицев сообщил, что за последние три месяца удалось почти вдвое увеличить реализацию моделей Solaris. В будущем предприятие планирует сосредоточиться на углублении локализации производства, развитии новых цифровых сервисов и расширении географии присутствия бренда.