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Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину

2:12
Авто

Выбор правильных шин для автомобиля — залог безопасности и комфорта вождения, особенно в зимних условиях. Рекомендуется следовать рекомендациям автопроизводителя, однако часто возможны различные варианты размеров шин, и тут встает вопрос, какие лучше использовать: узкие или широкие?

Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Эксперты журнала провели испытания на универсале ВАЗ-2111 и пришли к следующим выводам. Узкие шины, например, 175/65 R14, обеспечивают лучшее поведение на заснеженной дороге: управляемость стабильнее, а машина легче преодолевает мелкие неровности. Также узкие покрышки оказались более предсказуемыми на извилистой трассе, показывая лучшие результаты при управлении в экстремальных условиях.

Широкие шины, такие как 185/65R14, менее стабильны на рыхлом снегу и имеют склонность "всплывать", вызывая неуверенность в управлении. Однако на гладких и ровных участках дороги, таких как укатанный снег или лед, широкие покрышки демонстрируют лучшее сцепление. В таких условиях они обеспечивают эффективное торможение и контроль на скользких поверхностях, а также избегают "размазанного" отклика, характерного для зимних шин.

Основные рекомендации таковы:

Водителям с небольшим опытом стоит выбрать узкие шины для зимы, так как они проще в управлении.
Узкая резина лучше подходит для движения по бездорожью и глубокому снегу.
При частых поездках по очищенным от снега дорогам широкие шины обеспечат лучшую стабильность и управляемость.
Широкие шины также показывают лучшее торможение и разгон на скользких участках.
Помимо безопасности, экономический аспект также имеет значение: узкие шины обычно дешевле, однако широкие служат дольше из-за меньшего износа. Таким образом, для зимнего сезона предпочтительнее использовать узкие шины, а летом — широкие, при этом следуя рекомендациям автопроизводителя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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