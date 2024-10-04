Ускоряет коррозию: автоэксперт предупредил водителей, что нельзя делать с автомобилем зимой

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Хранение автомобиля в гараже ускоряет коррозию транспортного средства, предупредил водителей автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с изданием"Ридус".

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

По словам специалиста, резкие перепады температур вредны для кузова машины.

"Если вы активно используете автомобиль, то лучше зимой не ставить его на ночь в гараж. Лучше держать автомобиль на морозе, поскольку при минусовых температурах химические реакции идут гораздо хуже", — пояснил он.

В межсезонье, когда происходит смена температур, рекомендуется наносить на лакокрасочное покрытие воск — он замедлит процесс коррозии, посоветовал Попов. Кроме того, состав защитит кузов от вылетающих из-под колёс частичек соли и песка, которые могут повредить ЛКП, подытожил эксперт.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

