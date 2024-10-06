Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь

Кондиционер в автомобиле — неотъемлемая часть комфортного вождения, но правильное использование системы климат-контроля требует некоторых знаний. Эксперт портала naavtotrasse.ru рекомендует периодически включать кондиционер не только летом, но и в дождливую погоду. Это поможет высушить воздух в салоне и предотвратить запотевание окон, что значительно улучшит видимость и безопасность за рулем.

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Однако важно помнить, что режим рециркуляции воздуха, который многие водители часто используют, может вызвать ускоренное запотевание стекол. Это происходит из-за того, что циркулирующий по замкнутой системе воздух не обновляется, и разница температур приводит к образованию конденсата.

Рециркуляция воздуха в салоне создана для ситуаций, когда нужно перекрыть доступ внешнего воздуха, например, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов в пробке или попадания пыли с улицы. В такие моменты она становится действительно полезной, защищая салон и салонный фильтр. Однако рециркуляция эффективна лишь в сухую погоду — в дождливых условиях или при резких перепадах температур она может привести к мгновенному запотеванию стекол и ухудшению видимости.

Поэтому для оптимальной работы системы вентиляции и предотвращения запотевания стоит использовать кондиционер в сочетании с забором наружного воздуха в сырую погоду и ограничивать использование рециркуляции.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

