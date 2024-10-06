Проблемы с давлением в шинах: названы 6 причин, не связанных с проколами

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Осенью многие водители спешат заменить летние шины на зимние, но нередко сталкиваются с неожиданной проблемой: через пару дней после шиномонтажа колеса оказываются приспущенными. Как рассказал владелец шиномонтажной мастерской порталу njcar. ru, существуют 6 причин потери давления, не связанных с проколами.

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Первая из них — деформация легкосплавных дисков. Такие диски, особенно китайского производства, могут быть менее долговечными и подвержены деформации, что приводит к постоянным утечкам воздуха. Вторая причина — трещины на диске, которые могут возникнуть после удара об острые края асфальта или камни на дороге.

Следующей проблемой может стать повреждение части шины, отвечающей за герметичное крепление на диске. Некачественный шиномонтаж часто приводит к подобным повреждениям. Также внутренние слои покрышки могут пострадать, если водитель продолжил движение на спущенном колесе, даже преодолев небольшое расстояние.

Со временем, из-за неправильного хранения или эксплуатации, шины теряют форму и эластичность, что влечет за собой вибрации, дискомфорт и потерю давления. Воздействие солнечных лучей — еще один фактор, который может вызвать появление микротрещин на поверхности резины, и как следствие, утечку воздуха.

Наконец, частая, но часто недооцененная причина — износ ниппеля (золотника). Этот маленький клапан со временем изнашивается и начинает пропускать воздух, создавая проблемы с давлением в шинах.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

