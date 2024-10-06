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В ГАИ рассказали, как прогревать автомобиль осенью, чтобы избежать штрафа

1:25
Авто

Современные автомобили не требуют долгого прогрева двигателя, но запуск ДВС в холодное время года всё же имеет свои нюансы. В беседе с порталом njcar. ru инспектор ГАИ рассказал, что после холодного старта мотору нужно дать поработать на холостом ходу примерно три минуты перед началом движения. Это время позволяет равномерно прогреть масло и избежать резкого нагрева деталей двигателя, выполненных из разных металлов.

В ГАИ рассказали, как прогревать автомобиль осенью, чтобы избежать штрафа
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Резкое изменение температуры может повлиять на микрозазоры в зонах трения и вызвать ускоренный износ поршней, колец и цилиндров.

Хотя современные двигатели автоматически адаптируются к холодным условиям, прогрев позволяет масляному насосу правильно распределить смазку по всему двигателю, а также частично прогреть трансмиссию. Когда утренние температуры опускаются ниже 2 градусов, двигатель следует прогревать чуть дольше, чем летом, чтобы он работал в своем оптимальном режиме.

Также следует помнить, что в жилых зонах правила запрещают стоянку с работающим двигателем более 5 минут. После трехминутного прогрева можно начинать движение, но важно избегать резких ускорений и держать тахометр не выше 2,5 тысяч оборотов, пока ДВС не прогреется до рабочей температуры.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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