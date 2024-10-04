Как по износу шин определить неисправность в автомобиле: советы эксперта Стрельбицкого

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Износ шин на колёсах автомобиля может указывать на неисправность транспортного средства, рассказал "Российской газете" директор департамента механического ремонта компании "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Эксперт объяснил, как по состоянию резины определить поломку авто.

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"Износ по краям протектора может указывать на неправильную регулировку сход-развала, низкое давление в шинах, проблемы с подвеской или рулевым управлением, а также на частую эксплуатацию автомобиля с перегрузом, — отметил он.

По словам Стрельбицкого, износ по центру сигнализирует о повышенном давлении в шинах, а ступенчатый износ может быть следствием нарушенной балансировки покрышек или неисправности амортизаторов.

Если шины изнашиваются слишком быстро, это говорит о проблемах с такими элементами, как подвеска, амортизаторами, рулевое управление или тормозная система, перечислил собеседник. Также причиной могут быть неправильные углы установки колёс — эту проблему можно исправить на "сход-развале".

В повреждении или осталивании протектора шин обычно виновны перегрузки, езда на спущенных колесах или агрессивный стиль вождения, когда автолюбитель злоупотребляет резкими стартами и торможениями.

Стрельбицкий напомнил, что износ шин возникает и по естественным причинам, а не только из-за неисправностей автомобиля. Определить это поможет только квалифицированная диагностика в автосервисе, подытожил он.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.



Неиспра́вность — состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.



Изно́с— разрушение поверхности твёрдого тела.

