ГАИ разъяснила, какое давление в шинах поможет избежать аварии осенью

С приходом холодов давление в шинах — важный фактор, который влияет на безопасность вождения и состояние автомобиля. Как рассказал инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru, понижение температуры вызывает сжатие воздуха в покрышках, что приводит к падению давления.

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Это может привести к снижению сцепления с дорогой, ухудшению управляемости и увеличению тормозного пути.

Например, если шины были накачаны до 2,2 атмосферы при температуре 15-20 градусов, то осенним утром этот показатель может упасть до 1,8 атмосферы.

Чтобы избежать проблем, связанных с недостаточным давлением в шинах, нужно регулярно проверять его, особенно при наступлении холодов. При этом важно делать замеры, когда автомобиль долгое время стоит на улице, чтобы воздух в шинах охладился до температуры окружающей среды и показания были точными.

Слишком низкое давление приводит не только к снижению безопасности, но и к повышенному расходу топлива и неравномерному износу резины. Поэтому правильное давление — залог безопасного и экономичного вождения.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

