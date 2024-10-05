ГАИ назвала способ доказать свою невиновность при столкновении с впереди идущей машиной

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Согласно распространенному мнению, при столкновении двух автомобилей сзади виноват тот, кто ехал позади. Однако инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, что есть по меньшей мере три случая, когда ответственность может не лежать на водителе второй машины. Пункт 9.10 ПДД гласит, что водитель должен соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

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Тем не менее, есть исключения, когда водитель сзади может избежать ответственности.

Первый сценарий связан с цепной реакцией на дороге. Часто аварии происходят вблизи съездов, перекрестков и пешеходных переходов. Когда первая машина внезапно тормозит, вторая успевает затормозить и остановиться перед ней, но третья не успевает и ударяет вторую, которая в свою очередь сталкивается с первой.

В этом случае ответственность за столкновение с первой машиной лежит на третьем автомобиле, а не на втором.

Второй случай связан с резким маневром. Когда водитель внезапно перестраивается в соседнюю полосу с большим потоком, машина, следовавшая сзади, может не успеть затормозить. Вина в этой ситуации будет лежать на том, кто внезапно совершил маневр.

Третий сценарий касается резкого торможения без видимой причины. Если водитель впереди резко тормозит и провоцирует аварию, он нарушает правила дорожного движения, в частности, пункт 2.7, запрещающий опасное вождение. Запись с видеорегистратора в этом случае поможет доказать вину водителя, спровоцировавшего столкновение.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

