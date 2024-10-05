Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальную хурму: советы от Роспотребнадзора
Как выбрать масло для ухода за кожей: советы специалиста по аюрведе
Туроператоры назвали популярные места для отдыха в России в осенний и новогодний сезоны
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Как подготовить землю к новому урожаю? 4 метода обеззараживания почвы
Жена Петросяна показала сказочно красивую флору и фауну Мыса Доброй Надежды в ЮАР
Колонии морских птиц исчезают: тревожные сигналы природы
Фитнес-тренер раскрыл, при каких условиях начинается процесс жиросжигания
Диетолог перечислила специи, которые помогут укрепить иммунитет

ГАИ назвала способ доказать свою невиновность при столкновении с впереди идущей машиной

1:45
Авто

Согласно распространенному мнению, при столкновении двух автомобилей сзади виноват тот, кто ехал позади. Однако инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, что есть по меньшей мере три случая, когда ответственность может не лежать на водителе второй машины. Пункт 9.10 ПДД гласит, что водитель должен соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

ГАИ назвала способ доказать свою невиновность при столкновении с впереди идущей машиной
Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Тем не менее, есть исключения, когда водитель сзади может избежать ответственности.

Первый сценарий связан с цепной реакцией на дороге. Часто аварии происходят вблизи съездов, перекрестков и пешеходных переходов. Когда первая машина внезапно тормозит, вторая успевает затормозить и остановиться перед ней, но третья не успевает и ударяет вторую, которая в свою очередь сталкивается с первой.

В этом случае ответственность за столкновение с первой машиной лежит на третьем автомобиле, а не на втором.

Второй случай связан с резким маневром. Когда водитель внезапно перестраивается в соседнюю полосу с большим потоком, машина, следовавшая сзади, может не успеть затормозить. Вина в этой ситуации будет лежать на том, кто внезапно совершил маневр.

Третий сценарий касается резкого торможения без видимой причины. Если водитель впереди резко тормозит и провоцирует аварию, он нарушает правила дорожного движения, в частности, пункт 2.7, запрещающий опасное вождение. Запись с видеорегистратора в этом случае поможет доказать вину водителя, спровоцировавшего столкновение.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту
Экономика и бизнес
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту Аудио 
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Последние материалы
Как выбрать идеальную хурму: советы от Роспотребнадзора
Как выбрать масло для ухода за кожей: советы специалиста по аюрведе
Туроператоры назвали популярные места для отдыха в России в осенний и новогодний сезоны
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Как подготовить землю к новому урожаю? 4 метода обеззараживания почвы
Жена Петросяна показала сказочно красивую флору и фауну Мыса Доброй Надежды в ЮАР
Колонии морских птиц исчезают: тревожные сигналы природы
Фитнес-тренер раскрыл, при каких условиях начинается процесс жиросжигания
Диетолог перечислила специи, которые помогут укрепить иммунитет
Реальная угроза приватности: умные очки раскрывают информацию о прохожих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.