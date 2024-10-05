ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав

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Автоюрист рассказал, что управление автомобилем без водительских прав — это правонарушение, даже если водитель просто забыл их дома. Согласно статье 12.3 КоАП РФ, за такое нарушение серьезных санкций не предусмотрено, но все же это может повлечь штраф.

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Однако ситуация значительно усложняется, если человек за рулем был лишен водительского удостоверения. В этом случае ему грозит штраф до 30 000 рублей или арест на срок до 15 суток (статья 12.7 КоАП РФ).

Некоторые водители, лишенные прав по решению суда, пытаются обойти закон, не сдавая удостоверение в ГАИ. Однако это бесполезная уловка, так как инспекторы легко могут проверить актуальность прав через базу данных.

Если же собственник автомобиля доверил управление водителю, у которого нет прав, то он также столкнется с серьезным штрафом в 30 000 рублей, согласно статье 12.7 КоАП РФ.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

