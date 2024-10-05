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Эксперт объяснил, зачем нужны черные точки по краям лобового стекла в машине

1:03
Авто

Фриты — это черные точки на краях автомобильных стекол, представляющие собой капли керамической краски, нанесенные через трафарет и закаленные в печи. Они выполняют не только эстетическую, но и важную функциональную роль. Главная функция фритов — защищать полиуретановый клей, который соединяет стекло с кузовом, от ультрафиолетовых лучей, поскольку их воздействие может сделать клей непригодным и вызвать проблемы с креплением.

Эксперт объяснил, зачем нужны черные точки по краям лобового стекла в машине
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Шероховатая текстура фритов улучшает сцепление клея со стеклом, обеспечивая надежность крепления и препятствуя проникновению влаги.

Также фриты скрывают неровности и подтеки герметика, создавая аккуратный вид стекла. Кроме того, они уменьшают световой контраст между стеклом и кузовом, снижая вероятность ослепления водителя ярким светом. Дополнительные точки на лобовом стекле, рядом с зеркалом заднего вида, уменьшают солнечное отражение и повышают комфорт при вождении.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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