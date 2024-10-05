Фриты — это черные точки на краях автомобильных стекол, представляющие собой капли керамической краски, нанесенные через трафарет и закаленные в печи. Они выполняют не только эстетическую, но и важную функциональную роль. Главная функция фритов — защищать полиуретановый клей, который соединяет стекло с кузовом, от ультрафиолетовых лучей, поскольку их воздействие может сделать клей непригодным и вызвать проблемы с креплением.
Шероховатая текстура фритов улучшает сцепление клея со стеклом, обеспечивая надежность крепления и препятствуя проникновению влаги.
Также фриты скрывают неровности и подтеки герметика, создавая аккуратный вид стекла. Кроме того, они уменьшают световой контраст между стеклом и кузовом, снижая вероятность ослепления водителя ярким светом. Дополнительные точки на лобовом стекле, рядом с зеркалом заднего вида, уменьшают солнечное отражение и повышают комфорт при вождении.
Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.