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Автоэксперт рассказал водителям, как правильно подготовить автомобиль к зимнему сезону

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Авто

При подготовке автомобиля к зиме важно уделить особое внимание замене тормозных колодок и свечей зажигания, рассказал технический директор автомаркетплейса FRESH Максим Рязанов в беседе с "Лентой.ру". Эксперт перечислил действия, которые водитель должен предпринять перед наступлением холодов. 

Автоэксперт рассказал водителям, как правильно подготовить автомобиль к зимнему сезону
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам специалиста, также важно проверить состояние подвески и рулевого управления. Для этого лучше обратиться в сертифицированные сервисные центры, посоветовал Рязанов.

При этом есть процедуры, которые автовладелец может выполнить собственными силами. К ним относятся замена фильтров, моторного масла, антифриза и других технических жидкостей, обработка замков и уплотнителей антизамерзающими средствами и нанесение влагозащитного покрытия на стёкла машины.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года, самый холодный и темный период времени между осенью и весной.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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