Почему кошка выбирает вашу подушку: ответ на загадку

Почему кошка спит на подушке хозяина: основные причины

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Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их пушистые друзья обожают спать на подушке. Но почему это происходит? Чтобы понять поведение своего питомца, достаточно немного подумать и поставить себя на его место. На самом деле у кошки есть несколько веских причин выбирать именно это место для сна.

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Тепло и удобство



Одной из главных причин, почему кошка спит на вашей подушке, является стремление к комфорту. Кошки, как и люди, любят тепло и уют. Ваша подушка — мягкая и тёплая, что делает её идеальным местом для отдыха.

Запах хозяина



У кошек потрясающее обоняние. Запах хозяина, который остаётся на подушке, успокаивает питомца, создавая атмосферу безопасности. Кроме того, кошки иногда спят на вещах владельца, чтобы оставить на них свой запах — так они "помечают" свою территорию.

Близость к хозяину



Для многих кошек важна близость к владельцу. Спя на подушке, кошка оказывается рядом с вашим лицом, где может чувствовать ваше дыхание и сердцебиение. Это помогает ей расслабиться и чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

