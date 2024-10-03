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Почему кошка выбирает вашу подушку: ответ на загадку

Почему кошка спит на подушке хозяина: основные причины
1:14
Авто

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их пушистые друзья обожают спать на подушке. Но почему это происходит? Чтобы понять поведение своего питомца, достаточно немного подумать и поставить себя на его место. На самом деле у кошки есть несколько веских причин выбирать именно это место для сна.

Почему кошка спит на подушке хозяина: основные причины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тепло и удобство


Одной из главных причин, почему кошка спит на вашей подушке, является стремление к комфорту. Кошки, как и люди, любят тепло и уют. Ваша подушка — мягкая и тёплая, что делает её идеальным местом для отдыха.

Запах хозяина


У кошек потрясающее обоняние. Запах хозяина, который остаётся на подушке, успокаивает питомца, создавая атмосферу безопасности. Кроме того, кошки иногда спят на вещах владельца, чтобы оставить на них свой запах — так они "помечают" свою территорию.

Близость к хозяину


Для многих кошек важна близость к владельцу. Спя на подушке, кошка оказывается рядом с вашим лицом, где может чувствовать ваше дыхание и сердцебиение. Это помогает ей расслабиться и чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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