Почему шотландские вислоухие — идеальные кошки для дома

Шотландская вислоухая кошка — одна из самых любимых пород среди владельцев кошек по всему миру. Отличить представителей этой породы можно по уникальной форме ушей, которые завёрнуты вперёд и вниз. Эта особенность возникла из-за генной мутации, которая, однако, никак не отражается на здоровье этих животных. Что ещё делает шотландскую вислоухую особенной?
Шотландские вислоухие кошки чаще всего среднего или небольшого размера, что делает их идеальными для проживания в городской квартире. Их телосложение крепкое и мускулистое: широкая грудная клетка и короткие лапы только добавляют им компактности и мощи.
Шерсть этих кошек поражает своим разнообразием. От однотонных окрасов, таких как голубой, чёрный, белый и кремовый, до рисунчатых — табби, мраморного или черепахового. Каждая кошка — это уникальное сочетание цветов и узоров.
Шотландские вислоухие известны своим спокойным, уравновешенным нравом. Они обожают внимание, но никогда не бывают навязчивыми. Эти кошки легко адаптируются к новым условиям, хорошо уживаются с другими животными и становятся отличными друзьями для детей.
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