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Почему шотландские вислоухие — идеальные кошки для дома

Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
1:24
Авто

Шотландская вислоухая кошка — одна из самых любимых пород среди владельцев кошек по всему миру. Отличить представителей этой породы можно по уникальной форме ушей, которые завёрнуты вперёд и вниз. Эта особенность возникла из-за генной мутации, которая, однако, никак не отражается на здоровье этих животных. Что ещё делает шотландскую вислоухую особенной?

Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Компактные размеры

Шотландские вислоухие кошки чаще всего среднего или небольшого размера, что делает их идеальными для проживания в городской квартире. Их телосложение крепкое и мускулистое: широкая грудная клетка и короткие лапы только добавляют им компактности и мощи.

Широкая палитра окрасов

Шерсть этих кошек поражает своим разнообразием. От однотонных окрасов, таких как голубой, чёрный, белый и кремовый, до рисунчатых — табби, мраморного или черепахового. Каждая кошка — это уникальное сочетание цветов и узоров.

Мягкий и дружелюбный характер

Шотландские вислоухие известны своим спокойным, уравновешенным нравом. Они обожают внимание, но никогда не бывают навязчивыми. Эти кошки легко адаптируются к новым условиям, хорошо уживаются с другими животными и становятся отличными друзьями для детей.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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