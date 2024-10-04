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Новички за рулём: три главные ошибки, которых стоит избегать

Три ключевые ошибки начинающих водителей
2:10
Авто

Получение водительских прав и первая покупка автомобиля — важные события для любого человека. Однако радость от этих моментов быстро сменяется реальностью: наработка водительского мастерства требует времени и терпения.

Три ключевые ошибки начинающих водителей
Фото: freepik.com by standret, PDM

Многие начинающие водители совершают ошибки, которые нередко приводят к опасным ситуациям на дорогах. Такое поведение раздражает более опытных автомобилистов, но важно понимать, что стать уверенным за рулём за один день невозможно. Тем не менее, изучить самые распространённые ошибки новичков стоит, чтобы минимизировать трудности в период адаптации. Итак, какие же ошибки следует избегать?

Тесная парковка

Одной из частых ошибок начинающих водителей является желание припарковаться в максимально узкое пространство, будь то возле дома, работы или торгового центра. Однако такой манёвр часто приводит к повреждениям как своей машины, так и чужих. Лучше потратить немного больше времени на поиск удобного места для парковки, чем потом жалеть о царапинах и вмятинах.

Превышение скорости

Многие новички считают, что небольшое превышение скорости (до 9 км/ч) останется безнаказанным, и начинают систематически нарушать скоростной режим. Однако ограничения скорости установлены не для "наказания" водителей, а для обеспечения безопасности на дороге. Превышение скорости увеличивает риск аварий, а опытный водитель должен помнить о важности соблюдения правил.

Обгон по обочине

Некоторые водители-новички склонны обгонять по обочине, считая это быстрым способом избежать пробок. Но такой манёвр не только несёт штрафные санкции, но и считается проявлением неуважения к другим участникам движения. Обочина не предназначена для движения, а поднимающаяся пыль и летающие камни могут нанести ущерб как автомобилям, так и пешеходам. Избегайте этих распространённых ошибок, чтобы ускорить свой путь к уверенной и безопасной езде.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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