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Простые хитрости для уверенного вождения в городе

Лайфхаки для безопасного вождения и парковки
2:32
Авто

Как быстро привыкнуть к габаритам машины. Для новичков в вождении первое время сложно правильно оценивать габариты автомобиля при объезде препятствий и парковке. Однако есть простой способ ускорить процесс привыкания.

Лайфхаки для безопасного вождения и парковки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы освоить габариты, можно использовать обычную пластиковую бутылку. Положите её на землю в зоне видимости и попытайтесь попасть поочерёдно левым и правым колесом. Хруст бутылки подскажет, что вы наехали на неё. Для лучшего восприятия можно открыть боковое окно. Такие тренировки помогут наработать навык точного маневрирования в любых условиях и защитят ваши колёса от повреждений.

Зеркало в помощь при парковке

Если вы часто сталкиваетесь с высокими бордюрами или недостаточным дорожным просветом автомобиля, и у вашей машины нет парковочных датчиков, то этот лайфхак для вас. Остановку при парковке передом лучше всего делать, когда край бордюра "зайдёт" под зеркало заднего вида. Это обозначает минимальное безопасное расстояние до препятствия.

Важно учитывать размеры вашего авто и регулировку положения сидения. Чтобы быть уверенным, можно заранее потренироваться с помощником возле забора или стены. Запомните расположение препятствия в зеркале. А если сложно — наклейте метку на боковое стекло.

Как найти верный путь из пробки

Когда вы попадаете в пробку, не торопитесь терять надежду. Водители большегрузов и автобусов часто обмениваются информацией по рации. Если увидите, что грузовик перестраивается в соседний ряд, скорее всего, он выбирает более свободную полосу. Следуйте за ним.

Ручной тормоз зимой: как правильно использовать

Зимой ручной тормоз требует особого внимания. Не стоит оставлять машину на ручнике на долгое время, так как механизм может замёрзнуть. Лучше один раз активировать тормоз перед поездкой и сразу его снять. Это обеспечит его исправную работу в холодное время.

Не поворачивайте руль заранее

В пробках водители часто заранее выкручивают руль, ожидая перестроения. Это опасно. В момент трогания автомобиля вы можете забыть вернуть руль в исходное положение, что приведёт к неожиданному манёвру. Чтобы избежать аварийных ситуаций, держите руль прямо до тех пор, пока действительно не нужно будет поворачивать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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