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Как избежать фатальных ошибок при обгоне фуры

Как правильно обгонять фуры на трассе
2:22
Авто

Многие помнят сериал "Дальнобойщики" с Владиславом Галкиным и Владимиром Гостюхиным в главных ролях. Их персонажи были не только крепкими мужчинами, но и мастерами своего дела, ведь управление большегрузом — это всегда серьёзная задача.

Как правильно обгонять фуры на трассе
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Каждый опытный водитель на дороге понимает, что грузовик — это не просто машина, а объект повышенного внимания. А вот новички за рулём порой совершают опасные ошибки при обгоне фуры, которые могут стоить здоровья, а иногда и жизни. Давайте поговорим о том, как этого избежать.

Обзорность


Свободный обзор — основа безопасности на дороге. Однако при обгоне грузовика обзорность может снизиться до нуля, что крайне опасно. Основная причина — слишком близкое приближение к фуре перед началом обгона. Когда грузовик закрывает обзор встречной полосы, водитель перестаёт видеть дорогу впереди, что может привести к столкновению с машиной, идущей навстречу.

Как этого избежать? Не приближайтесь слишком близко к большегрузу перед началом манёвра. Оставляйте достаточное расстояние, чтобы иметь хороший обзор встречной полосы.

Зеркала заднего вида


Ещё одна частая ошибка водителей — это невнимание к ситуации позади. Многие забывают о важности зеркал заднего вида, особенно перед обгоном. Необходимо убедиться, что сзади не движется автомобиль, который уже начал манёвр обгона. Постоянный контроль зеркал — обязательное условие безопасного обгона фуры.

Обгон каравана из фур


Если перед вами целая колонна фур, лучший совет — набраться терпения и следовать за ними. Попытка обогнать несколько грузовиков сразу — крайне рискованный манёвр. Во-первых, втиснуться между ними практически невозможно без риска. Во-вторых, можно не успеть завершить обгон до появления встречного автомобиля. Поэтому дождитесь момента, когда грузовики свернут или остановятся.

  • Несколько полезных советов:
  • Никогда не обгоняйте машину, которая уже начала обгонять фуру.
  • Избегайте обгона грузовиков на подъёмах и узких трассах.
  • Убедитесь, что встречная полоса полностью свободна.

Безопасной дороги!

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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