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Защита автомобиля: правила, которые спасут от угона

Простые советы, как защитить автомобиль от угона
1:55
Авто

Покупка автомобиля — это всегда приятный момент для владельца. Но, к сожалению, на этом радость не заканчивается, ведь новый автовладелец должен помнить о возможных сложностях. Проблемы с запчастями, ремонты и риск угона могут превратить радость от покупки в заботу. Однако все не так страшно, если соблюдать несколько простых правил безопасности. Вот несколько советов, как защитить автомобиль от угона.

Простые советы, как защитить автомобиль от угона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Паркуйте машину в безопасных местах

Наилучший вариант — это гараж. Когда авто находится в закрытом помещении, вероятность угона сводится к минимуму. Однако не каждый может позволить себе арендовать или купить гараж — это дорогое удовольствие.

Если гараж недоступен, паркуйте автомобиль в безопасных местах, например, под окнами своей квартиры, чтобы всегда можно было контролировать ситуацию. А еще лучше — под видеокамерой.

Придумайте запоминающийся внешний вид для авто

Угонщики, как правило, выбирают автомобили, которые не привлекают внимания. Яркие и необычные машины отпугивают преступников. Один из способов сделать авто приметным — нанести интересный рисунок на кузов.

Держите машину чистой

Машина должна быть всегда опрятной как снаружи, так и внутри. Если салон грязный, преступник может подумать, что вы не уделяете должного внимания своей машине и, возможно, не позаботились о ее безопасности.

Сигнализация и другие средства защиты

Автосигнализация — это один из ключевых элементов защиты. Пусть ее звуки могут раздражать окружающих, но они точно отпугивают угонщиков. Также важно иметь в машине средства визуальной защиты, например, мигающие огоньки, которые могут насторожить преступника и удержать его от попытки взлома.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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