Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли есть мясо с картошкой: Виктория Вишнякова о пищевых сочетаниях
Лучшие цветовые комбинации для маленьких квартир: советы от экспертов
Запечённая картошка, фаршированная жюльеном: сразу два горячо любимых блюда в одном
"Зенит" прекратил сотрудничество с Максимом Богатко
Британия доверила раскрытие преступлений искусственному интеллекту
Forbes назвал самую убыточную компанию России за 2023 год
Почему домашние питомцы боятся пылесоса? Способ избавить животных от фобии
Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта
Первый пивной курорт может появиться в России

Простой способ продлить жизнь кожаному салону автомобиля

Простая инструкция по уходу за кожаными сиденьями авто
1:26
Авто

При выборе обивки салона автомобиля существует несколько популярных вариантов. Наибольшей популярностью пользуется тканевая обивка благодаря своей доступной стоимости. Этот материал прост в уходе и не требует значительных затрат.

Простая инструкция по уходу за кожаными сиденьями авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Кожаная обивка, напротив, дороже, но придаёт машине солидный и элегантный вид. Однако владельцы авто с кожаными сиденьями часто сталкиваются с проблемами: кожа со временем теряет блеск, насыщенность и выглядит изношенной.

К счастью, есть простой способ вернуть коже её прежний блеск, не прибегая к агрессивной химии. Для этого не нужно покупать специальные средства — достаточно обычного оливкового масла. Как же ухаживать за кожаными сиденьями?

Первое, что вам понадобится — это оливковое масло, которое легко найти на кухне. Важно не использовать подсолнечное масло, так как оно не даст желаемого результата.

Пропитайте мягкую ткань небольшим количеством масла и аккуратно протрите кожаную поверхность сидений. Уже после первой обработки кожа станет заметно более блестящей и обновлённой, её внешний вид вернётся к прежней "свежести".

Повторять такую процедуру рекомендуется раз в неделю. Это позволит сохранить кожу в идеальном состоянии и предотвратит её преждевременное изнашивание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Общество
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке
Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке
Последние материалы
Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта
Первый пивной курорт может появиться в России
Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная
Как превратить пельмени в полезное блюдо для фигуры
Врач раскрыл возможные причины болей в ногах
Инженеры MIT учат роботов думать и принимать самостоятельные решения
Польша начала поставлять Украине российские удобрения
Ветеринар рассказала, какие домашние питомцы нуждаются в контроле артериального давления
Клетчатка в гранатах: почему косточки тоже стоит есть
Почему не стоит чистить яблоки для шарлотки — секреты повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.