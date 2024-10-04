Простой способ продлить жизнь кожаному салону автомобиля

Простая инструкция по уходу за кожаными сиденьями авто

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе обивки салона автомобиля существует несколько популярных вариантов. Наибольшей популярностью пользуется тканевая обивка благодаря своей доступной стоимости. Этот материал прост в уходе и не требует значительных затрат.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Кожаная обивка, напротив, дороже, но придаёт машине солидный и элегантный вид. Однако владельцы авто с кожаными сиденьями часто сталкиваются с проблемами: кожа со временем теряет блеск, насыщенность и выглядит изношенной.

К счастью, есть простой способ вернуть коже её прежний блеск, не прибегая к агрессивной химии. Для этого не нужно покупать специальные средства — достаточно обычного оливкового масла. Как же ухаживать за кожаными сиденьями?

Первое, что вам понадобится — это оливковое масло, которое легко найти на кухне. Важно не использовать подсолнечное масло, так как оно не даст желаемого результата.

Пропитайте мягкую ткань небольшим количеством масла и аккуратно протрите кожаную поверхность сидений. Уже после первой обработки кожа станет заметно более блестящей и обновлённой, её внешний вид вернётся к прежней "свежести".

Повторять такую процедуру рекомендуется раз в неделю. Это позволит сохранить кожу в идеальном состоянии и предотвратит её преждевременное изнашивание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

