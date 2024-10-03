Динамика спроса и предложения на рынке авто за сентябрь

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Эксперты Авито Авто проанализировали спрос, предложение и цены на новые автомобили в России в сентябре 2024 года. Лидером по спросу среди марок стал ВАЗ (LADA), а самой популярной моделью оказалась Granta.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

По данным платформы, спрос на новые автомобили вырос на 16,5% за месяц, при этом средняя цена снизилась на 3,1%, до 2 800 000 рублей.

Среди самых востребованных марок оказались ВАЗ (LADA) с долей спроса 24,25%, Haval (9,49%), Geely (7,78%), Chery (7,20%) и Changan (6,23%). Эти же бренды вошли в пятерку лидеров и по количеству предложений. Jetour показал наибольший рост спроса (+34,1%), а Hyundai — рост по предложению (+75,6%).

В топ-5 по спросу на модели автомобилей лидируют три модели ВАЗ (LADA): Granta (7,29%), Niva Legend (6,05%) и Vesta (4,85%). На четвертом и пятом местах — Haval Jolion (4,15%) и OMODA C5 (3,06%). Geely Atlas продемонстрировал наибольший рост спроса (+34,5%), а Haval Jolion — рост предложения (+20,4%).

Лидером по количеству предложений стала Chery Tiggo 7 Pro Max (5,49%), за ней следует OMODA C5 (4,93%), а на третьем месте — ВАЗ (LADA) Granta (4,42%).

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.



