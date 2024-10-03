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Предпочтения россиян по типам кузова и цвету среди подержанных авто

1:39
Авто

Каждый месяц проверяют около 100 тысяч подержанных автомобилей. Специалисты проанализировали данные и выяснили, какие типы автомобилей с пробегом наиболее востребованы на вторичном рынке России.

Предпочтения россиян по типам кузова и цвету среди подержанных авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По результатам августа 2024 года самым популярным типом кузова стал седан, на который пришлось 49,6 тысячи проверок. Универсалы (включая кроссоверы) оказались на втором месте с 38 тысячами проверок, а хэтчбеки — на третьем с 22,3 тысячи проверок.

Что касается предпочтений по цвету кузова, наибольшей популярностью пользовались белый и черный — их проверили 32,2 и 29,6 тысячи раз соответственно. Серые автомобили проверяли 16,1 тысячи раз, синие — 8,7 тысячи раз, а серебристые — 7,4 тысячи раз.

Также отмечается значительный интерес к леворульным автомобилям, которые проверяли 122,2 тысячи раз (84,73% от общего числа проверок). Праворульные автомобили проверяли лишь 11,2 тысячи раз (7,8%).

Среди двигателей большую популярность имеют бензиновые варианты — 112 тысяч проверок, тогда как дизельные двигатели проверяли 17,5 тысячи раз.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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