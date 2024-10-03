Предпочтения россиян по типам кузова и цвету среди подержанных авто

Каждый месяц проверяют около 100 тысяч подержанных автомобилей. Специалисты проанализировали данные и выяснили, какие типы автомобилей с пробегом наиболее востребованы на вторичном рынке России.
По результатам августа 2024 года самым популярным типом кузова стал седан, на который пришлось 49,6 тысячи проверок. Универсалы (включая кроссоверы) оказались на втором месте с 38 тысячами проверок, а хэтчбеки — на третьем с 22,3 тысячи проверок.
Что касается предпочтений по цвету кузова, наибольшей популярностью пользовались белый и черный — их проверили 32,2 и 29,6 тысячи раз соответственно. Серые автомобили проверяли 16,1 тысячи раз, синие — 8,7 тысячи раз, а серебристые — 7,4 тысячи раз.
Также отмечается значительный интерес к леворульным автомобилям, которые проверяли 122,2 тысячи раз (84,73% от общего числа проверок). Праворульные автомобили проверяли лишь 11,2 тысячи раз (7,8%).
Среди двигателей большую популярность имеют бензиновые варианты — 112 тысяч проверок, тогда как дизельные двигатели проверяли 17,5 тысячи раз.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
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