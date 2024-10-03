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Почему нельзя использовать любую жидкость для автоматической коробки

1:58
Авто

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал о правильном подборе трансмиссионной жидкости для автоматической коробки передач, ее замене и необходимости адаптации.

Почему нельзя использовать любую жидкость для автоматической коробки
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Миф 1: Подойдет любая трансмиссионная жидкость
Это опасное заблуждение. Жидкость для АКПП необходимо выбирать строго по спецификациям производителя. Важно не только выбрать оригинальное масло, но и учитывать, что жидкости для разных поколений коробок, например, четырехступенчатых и шестиступенчатых, могут сильно отличаться.

Миф 2: Для полной замены нужно меньше жидкости, чем для частичной
При частичной замене жидкость сливается из поддона, затем демонтируется поддон и фильтр, устанавливаются новые детали, и заливается свежая жидкость. Если конструкция АКП позволяет заменить фильтр без полной разборки, это обязательно следует сделать. Частичную замену можно провести самостоятельно, особенно если поддона снизу нет, как и доступа к фильтру. Рекомендуется проводить такую замену каждые 40 000 километров. Расход жидкости на однократную замену составит примерно 4 литра, при двойной замене — около 8 литров, что позволяет заменить до 75% старой жидкости. Полная замена эффективнее, но она требует большего объема — около 12 литров, и сложнее в исполнении самостоятельно.

Миф 3: После замены жидкости необходима адаптация трансмиссии
Многие считают, что после замены жидкости требуется адаптация трансмиссии, но это миф. Автоматическая коробка передач адаптируется автоматически при каждом переключении, вне зависимости от времени года или температуры. Это значит, что даже в условиях сильных температурных колебаний, коробка приспосабливается к изменениям вязкости жидкости.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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