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Сколько зарплат нужно, чтобы купить авто в России

1:48
Авто

Россия заняла 11-е место по доступности автомобилей для населения среди стран, где налажено производство машин. В исследовании рассматривались 25 стран, выпускающих автомобили, и оценивалась возможность местных жителей приобрести машину отечественного производства.

Сколько зарплат нужно, чтобы купить авто в России
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Для расчета доступности учитывалась актуальная минимальная стоимость самой популярной модели среди трех наиболее продаваемых отечественных марок, а также сколько средних зарплат потребуется жителю для покупки автомобиля.

Лидерами рейтинга стали Япония и Франция, где на покупку авто требуется 5,1 и 6,5 месячных зарплат соответственно. Далее идут Южная Корея (7,6 зарплаты), США (7,8) и Малайзия (около 8 зарплат).

В топ также вошли Италия (11,6 зарплат), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99). Россия заняла 11-е место, где покупка нового автомобиля потребует 15,2 средних зарплат.

Для жителей Чехии, Великобритании, Нигерии, Индии, Швеции и Узбекистана этот показатель варьируется от 16,7 до 20,9 месяцев.

Самая сложная ситуация с доступностью автомобилей наблюдается в Мексике (50,4 зарплат), Таиланде (78) и Вьетнаме (102,3).

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке, обычно кратное 10. Более корректное название для таких списков объектов, ранжированных по величине того или иного рейтингового показателя — рэнкинг.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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