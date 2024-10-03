Инженеры УАЗа совершенствуют производство с помощью нового кондуктора

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Инженеры разработали специальный сварочный кондуктор, который теперь будет использоваться для изготовления щитка передка моделей "нового модельного ряда" УАЗа — "Патриота", "Пикапа" и "Профи". Кондуктор служит для надежной фиксации частей, обеспечивая точное расположение деталей друг относительно друга во время сварки.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

После установки компонентов оператор активирует подачу сжатого воздуха, и девять пневмоцилиндров надежно фиксируют их, после чего происходит сварка. При необходимости перенастройки на другую версию достаточно изменить положение некоторых деталей и упоров.

Стоит отметить, что в последнее время УАЗ уделяет особое внимание качеству кузовов своих автомобилей. Так, весной 2024 года была доработана штамповая оснастка, и заменены рабочие части штампов передней панели пола и усилителя центральной стойки. В результате этих улучшений видовые зазоры на кузовах моделей "Патриот", "Пикап" и "Профи" стали значительно аккуратнее.

Уточнения

Сва́рка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. Специалист, занимающийся сварными работами, называется сварщик.



